РИАМО - 19 дек. Пенсионный фонд России разъяснил, как с 1 января следующего года будет рассчитываться прибавка к пенсии.

«С января страховую пенсию по старости для неработающих проиндексируют на 7,05%. В среднем она вырастет на тысячу рублей, однако точный размер прибавки рассчитывается индивидуально, сообщили в фонде. Так, к примеру, пенсия в 6 тысяч рублей увеличится на 423 рубля», – говорится в сообщении.

У пенсионеров, получающих10 тысяч рублей, прибавка составит 705 рублей. Пенсия в 25 тысяч рублей вырастет на 1762,5 рубля.

По стране средняя страховая пенсия составляет 14414 рублей. В этом случае прибавка будет около 1016 рублей

При этом минимальная пенсия в Москве в 2019 году останется на уровне 17,5 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.