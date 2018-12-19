РИАМО - 19 дек. Москвичей призвали быть неравнодушными и сообщать в мобильную службу «Социальный патруль» о нуждающихся в помощи бездомных гражданах, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения столицы.

«В осенне-зимний период люди без определенного места жительства особенно нуждаются в помощи, поэтому социальные службы работают в усиленном режиме, в том числе на улицах города», - сказал собеседник агентства.

По его словам, если вы увидели на улице бездомного, которому нужна помощь, следует позвонить по телефонам круглосуточной мобильной службы «Социальный патруль»: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80.

Собеседник агентства отметил, что в столице для оказания помощи бездомным функционируют ГКУ города Москвы «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е. П. Глинки» и Центр социальной адаптации для бездомных граждан при ГБУ города Москвы «Психоневрологический интернат №5».

«ЦСА имени Е. П. Глинки имеет шесть территориальных отделений, куда на временное пребывание принимаются граждане, оказавшиеся в критической жизненной ситуации. Срочные социальные услуги предоставляются всем нуждающимся, даже если человек иногородний или не имеет документов, удостоверяющих личность. В учреждениях всегда есть свободные места. В зимнее время снимается ограничение на прием людей в нетрезвом состоянии», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на территориях у московских вокзалов также ежедневно дежурят мобильные пункты обогрева - автобусы-накопители.

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