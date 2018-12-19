РИАМО - 19 дек. На территории Химок появится первый в округе каток с искусственным льдом, холодильные установки позволят кататься под открытым небом даже при плюсовой температуре, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

Торжественное открытие состоится 22 декабря в 12:30 на улице Панфилова, вблизи домов №№12-15.

«Это первая уличная хоккейная площадка в Химках с искусственным ледовым покрытием, что позволит использовать ее не только зимой, но и вплоть до весны, когда обычные хоккейные площадки уже не пригодны для катания. В летний период здесь будет предусмотрено покрытие из искусственной травы для занятий футболом», – отмечается в сообщении.

Гостей мероприятия ждут показательные выступления юных фигуристов, конкурсы и развлекательная программа, и, конечно, подарки от Деда Мороза. На льду площадки также пройдет матч-открытие по хоккею, в котором сойдутся ледовые дружины жителей и администрации округа.