РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Почтовые отделения в подмосковных Люберцах с 3 по 8 января будут работать в обычном режиме, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» Московского области.

Двадцать девятого декабря почтовые отделения в Люберцах будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на один час, 30 декабря – по установленному графику работы, а 31 декабря – по графику субботы.

«Первое, 2 и 7 января являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. Третьего, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения в Люберцах будут работать в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

«Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение», – заключается в материале.