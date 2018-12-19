РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В подмосковном Подольске управляющая компания МУП «ДЕЗ» начала заливку катка в одном из дворов на Октябрьском проспекте, сообщается на странице «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» подмосковного Подольска в настоящее время (19 декабря - ред.) производят заливку катка во дворе дома по адресу: улица Октябрьский проспект, дом №13», – говорится в сообщении.

Также в начале декабря сотрудники стройгруппы данной УК отремонтировали подъезды в доме №8А на Ленинградской улице.