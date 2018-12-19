© РИАМО
, Николай Корешков
С 1 января 2019 года Подмосковье переходит на раздельный сбор отходов. Часть подмосковного пластика отправится на переработку в Тверь, где пластиковые бутылки превращают в гранулы, пригодные для вторичного производства. Корреспонденты РИАМО провели один день на мусороперерабатывающем заводе и узнали, что можно сделать из пластиковой бутылки.
© РИАМО
, Николай Корешков
Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск», который с Нового года будет обслуживать один из семи «мусорных» кластеров на юго-востоке Московской области, заключил договор с Тверским заводом вторичных полимеров (входит в группу компаний «ЭкоТехнологии»).
На завод в Твери привозят пластик из Москвы, Питера, Тверской области. А с 1 января сюда поедет и подмосковный пластиковый мусор.
© РИАМО
, Николай Корешков
Тверской завод вторичных полимеров – это крупнейшее предприятие по переработке пластика, где каждый месяц перерабатывают около 1800 тонн пластиковых бутылок, получая на выходе около 1200 тонн сырья – чистых ПЭТ-хлопьев. Спрос на такое сырье очень велик, ведь вторичный пластик гораздо дешевле первичного, рассказывают на заводе.
© РИАМО
, Николай Корешков
Бутылки привозят сюда прямо с сортировочных пунктов полигонов, зачастую вперемешку с другим мусором. Введение системы РСО должно облегчить жизнь переработчикам. Если бутылки выбрасывать в спецконтейнер и предварительно их ополаскивать, то и на завод они приедут достаточно чистыми. Однако это произойдет не сразу, возможно, со второй половины 2019 года, ожидают на предприятии.
© РИАМО
, Николай Корешков
Пока же завод получает грязное сырье с «засорами» - так профессионалы называют другие виды отходов. Это картон, металл, дерево или резина. Бывает, что в пластиковые бутылки наливают краску, и тогда одна такая бутылка может испортить всю партию.
© РИАМО
, Николай Корешков
Как рассказал главный технолог завода Сергей Лебедев, качество сырья на входе определяется вручную. «По-другому, к сожалению, никак нельзя подойти к процессу. Мы должны понять, какое сырье получили», - поясняет технолог.
© РИАМО
, Николай Корешков
Сортировщицы отбирают то, что годится для переработки, и то, что не перерабатывается (отдельные виды пластика), картон и прочее. Но тот же картон отправится на другой перерабатывающий завод, где из него сделают, например, лотки для яиц или втулки для туалетной бумаги.
© РИАМО
, Николай Корешков
На заводе работают два основных участка: сортировка и мойка. На первом бутылки сортируют по цветам и дробят, а на втором участке полученное сырье (грязные хлопья) моют.
© РИАМО
, Николай Корешков
Сортировка – очень важный процесс, ведь заказчикам для производства требуется сырье определенного цвета. Прозрачный, голубой, зеленый и коричневый — вот четыре основных цвета, на которые необходимо разобрать пластиковый микс с полигонов.
© РИАМО
, Николай Корешков
Разбором по цветам вручную занимаются сортировщицы. Работать бригаде из 20 человек приходится молниеносно, ведь лента с бутылками движется очень быстро. По словам главного технолога, в следующем году планируется перейти на автоматическую сортировку мусора, однако полностью исключить ручной труд невозможно.
© РИАМО
, Николай Корешков
На этом участке трудятся в основном женщины. Смена длится 8 часов. За день необходимо сделать план – разобрать примерно тонну бутылок.
Перед сменой сортировщицы заранее договариваются о том, кто какие бутылки отбирает. Если, например, в партию зеленых бутылок накидают прозрачных, сотрудника могут оштрафовать.
© РИАМО
, Николай Корешков
Затем партия перебранных бутылок нужного цвета перемалывается и отправляется на мойку. Бутылки перемалывают вместе с крышечками и полиэтиленовыми этикетками. «Потребителям необязательно снимать крышечки и этикетки, все делается автоматически», - поясняет технолог.
© РИАМО
, Николай Корешков
На следующем этапе – во время «купания» грязных хлопьев в громадной ванной со спецраствором – пластик разной плотности сортируется сам. Агрегат отделит хлопья-этикетки и хлопья-крышки, и они «поедут» на другие производства.
© РИАМО
, Николай Корешков
После мытья в теплой воде и сушки на «выходе» получают сухие и чистые хлопья (ПЭТ-флейки). Их фасуют по цветам и фракциям в 500-килограммовые мешки. По договоренности с заказчиком, на предприятии делают микс из хлопьев нескольких цветов.
© РИАМО
, Николай Корешков
ПЭТ-хлопья закупают предприятия для производства полиэфирного волокна (той же внутренней обивки автомобилей), геотекстиля для дорожного строительства, укрывного материала для сельского хозяйства, линолеума и ковролина, упаковочной ленты и других изделий.
© РИАМО
, Николай Корешков
На самом Тверском заводе из зеленых ПЭТ-хлопьев делают прочную стреп-ленту. Она применяется в промышленности, например, для упаковки грузов высокой и средней тяжести.
Хлопья из крышек, флаконов и канистр спецагрегат превращает сначала в «спагетти», а потом в так называемые ПНД-гранулы. Это более дорогое сырье, из которого потом можно сделать, например, мусорные баки, дюбели, ящики и многое другое.
© РИАМО
, Николай Корешков
Гранулы, полученные из полиэтилена (этикетки от бутылок, пакеты) можно использовать для производства ведер, цветочных горшков, мусорных пакетов и прочего. А вот превратить пластиковую бутылку обратно в пластиковую бутылку не получится. В России производить пищевую упаковку из вторсырья запрещено.
© РИАМО
, Николай Корешков
Система сортировки мусора в Подмосковье будет работать по двухконтейнерному типу: в один бак нужно будет выбрасывать «чистый» мусор, пригодный для переработки (стекло, пластик, бумагу), а в другой – несортируемый «грязный» мусор.
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