На самом Тверском заводе из зеленых ПЭТ-хлопьев делают прочную стреп-ленту. Она применяется в промышленности, например, для упаковки грузов высокой и средней тяжести.



Хлопья из крышек, флаконов и канистр спецагрегат превращает сначала в «спагетти», а потом в так называемые ПНД-гранулы. Это более дорогое сырье, из которого потом можно сделать, например, мусорные баки, дюбели, ящики и многое другое.