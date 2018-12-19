РИАМО - 19 дек. Воспитанники детского технопарка «Изобретариум» подмосковного Реутова выиграли бронзу на турнире губернатора Московской области, который прошел в рамках Молодежного форума инноваций и предпринимательства, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

«Константин Махов и Егор Бугаев из Реутова продемонстрировали свои разработки в области робототехники, оспорив победу с участниками старшей возрастной группы турнира. Им предстояло собрать робота, сориентироваться по заданию, правильно запрограммировать механизм на безошибочное и быстрое прохождение полосы препятствий. Наши парни не допустили ни одной ошибки, показали хорошее время, от более опытных команд их отделяли секунды», – сказал Каторов.

По данным агентства, «Изобретариум» планирует в будущем году стать региональной площадкой для Балтийского конкурса по IT-технологиям и принять участие в «Робофесте». На базе «Изобретариума» планируется также проведение муниципального этапа конкурса «Юные таланты Московии».

Педагогический состав Центра детского инновационного творчества «Изобретариум» сформирован из сотрудников градообразующего предприятия «НПО машиностроения», преподавателей аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана и молодых ученых.

По данным агентства, в рамках дополнительного образования школьники могут реализовывать проекты по различным направлениям технического творчества. Предусмотрены программы естественнонаучной и hi-tech деятельности, робоквантум, энерджиквантум, космоквантум, VR- и AR-квантумы – проекты виртуальной и дополненной реальности.

Площадь детского технопарка составляет более 1,5 тысяч квадратных метров. На его строительство было направлено более 100 миллионов рублей, в том числе около 45 миллионов из областного бюджета. В технопарке «Изобретариум» могут заниматься более 600 детей в возрасте от 5 до 18 лет.