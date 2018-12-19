РИАМО – 19 дек. Госдума РФ в среду приняла в третьем чтении закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков, далее он будет рассмотрен в Совете Федерации, сообщает Газета.ru.

На этой неделе документ должен быть рассмотрен Советом Федерации и отправлен на подпись президенту России Владимиру Путину.

«Согласно проекту закона, застройщик сможет самостоятельно устанавливать размер платежей, подлежащих уплате, но пропорционально планируемой стоимости каждого объекта. Это позволит лучше распределить затраты при освоении территории, что снизит риски возможного недостроя», – говорится в сообщении.

Также поправки призваны изменить вид ответственности застройщика с солидарной на субсидиарную. Сейчас солидарная ответственность может быть применена произвольно к широкому кругу лиц внутри компании-застройщика.

Еще одна поправка позволит не останавливать продажи договоров долевого участия (ДДУ) из-за отзыва лицензии у крупнейшей компании-страховщика ответственности застройщика.