РИАМО - 19 дек. В 2019 году Коломенский городской округ получит более 572 миллионов рублей дотаций из бюджета Московской области, это самый большой показатель среди муниципалитетов региона, следует из приложения к закону «О бюджете Московской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов».

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

«Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области из бюджета Московской области на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему закону», — говорится в документе.

Дотации предоставляются бюджетам городских (включая городские округа) и сельских поселений Московской области по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством к полномочиям органов местного самоуправления городских и сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета региона, в том числе заменяемые дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений (включая городские округа) Подмосковья.

Так, Коломенский округ получит свыше 572 миллионов рублей, также крупную сумму получит Егорьевск – более 443 миллионов рублей, Серпухов – свыше 315 миллионов рублей, Павловский Посад и Орехово-Зуево – более 259 миллионов рублей, Шатура и Шаховская — более 253 миллионов рублей, Сергиев Посад – свыше 168 миллионов рублей. Наименьший размер дотаций предусмотрен для Черкизова (Пушкинский район) – более 1,3 миллиона рублей.

Всего в 2019 году на дотации будет направлено свыше 7,7 миллиарда рублей.

В 2020 году общая сумма дотаций составит более 1,8 миллиарда рублей, в 2021 году – также более 1,8 миллиарда рублей. В 2020 году самую большую дотацию получит Зарайск – более 265 миллионов рублей, самую маленькую – Звездный городок (196 тысяч рублей). В 2021 году Зарайск получит более 259 миллионов рублей (самый большой показатель), сельское поселение Трубинское Щелковского района – 26 тысяч рублей (наименьший показатель).

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Общий объем доходов регионального бюджета на 2020 год планируется в размере 584,5 миллиардов рублей, расходов - 640,2 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 55,7 миллиарда рублей.

В 2021 году доходы областного бюджета планируются в размере 637,6 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 683,5 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 45,9 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдут свыше 70% расходов.