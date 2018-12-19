РИАМО – 19 дек. Сотрудники МУ МВД России «Орехово-Зуевское» организовали для учащихся школ городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево поездку на День открытых дверей в Московский университет МВД России имени Кикотя в Москве, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В ходе проведения мероприятия ребятам рассказали о порядке оформления целевого направления на учебу в органах внутренних дел по месту жительства, процессе поступления и особенностях прохождения дополнительных вступительных испытаний, внимание было уделено также преимуществам вуза», – говорится в сообщении.

Абитуриенты и школьники, готовящиеся к выпускным экзаменам, смогли увидеть, как происходит обучение профессии полицейского.

По итогам мероприятия для гостей провели обзорную экскурсию, включающую в себя посещение информационно-библиотечного центра, инновационных учебно-научных комплексов, многофункциональных лабораторий и полигонов. Из презентаций каждого факультета юноши и девушки узнали много нового и интересного о профессии, что поможет определиться с выбором будущей специальности.