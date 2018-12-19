РИАМО – 19 дек. Сотрудники полиции в городском округе Зарайск задержали жителя одной из республик ближнего зарубежья по подозрению в краже дубленки из здания кафе, в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Зарайск поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что ее дубленку украли в одном из кафе, расположенном на переулке Урицкого. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 46-летний житель республики ближнего зарубежья, подозреваемый в совершении преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в материале.