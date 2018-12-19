РИАМО - 19 дек. На открывшейся в здании столичного Казанского вокзала выставке «Станция Россия» москвичи и гости города могут увидеть зал ожидания будущего и Транссибирскую магистраль, говорится в сообщении организаторов выставки.

«В здании Казанского вокзала открылась выставка «Станция Россия», ранее представленная в российском павильоне на 16-й Международной архитектурной биеннале в Венеции. Одной из частей экспозиции стал проект «Зал ожидания будущего» – попытка предвидеть развитие городов и железнодорожного транспорта от архитектурного бюро Citizenstudio», – отмечается в сообщении.

«Зал ожидания будущего» – это прогноз бюро Citizenstudio относительно изменений, которые должны произойти с городами и железнодорожным транспортом в далеком или недалеком будущем. Железная дорога и ее инфраструктура занимают колоссальные площади в городах. А значит, с постепенным изменением технологий, стоит ожидать и высвобождения пространства – потенциально огромного free space. Что с ним делать, как его развивать – вопросы, которые архитекторы Михаил Бейлин и Даниил Никишин ставят перед зрителями.

Экспозиция «Зал ожидания будущего» состоит из двух графических эссе, воплощенных в макетах мастерской STUDIO 911.

«Великая русская река» – исследование о том, как Транссибирская магистраль проходит через крупные города России. Это выставка-размышление, в которой архитекторы исследуют феномен главной железнодорожной артерии страны.

А эссе «Дихотомия(?)» демонстрирует два возможных сценария развития города на примере главной вокзальной территории Москвы – площади трех вокзалов.

Первый вариант развития площади – «Поглощение». Он предполагает тотальное уплотнение и поглощение свободного пространства, вертикальный рост.

Второй вариант развития – «Сакрализация» – это максимальное озеленение свободных пространств. Свободные пространства, ранее занимаемые транспортной инфраструктурой, превращаются в зеленый каркас, выполняющий не только рекреационную, но и связующую роль.

Также еще один раздел «Камера хранения» с двух сторон заполнен ячейками с артефактами и инсталляцией из забытых/потерянных чемоданов.