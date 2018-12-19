РИАМО - 19 дек. Московские археологи пытаются разгадать назначение необычной находки - навершия в виде головы птицы, выполненного из кости, найденного на Долгоруковской улице, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Назначение тех или иных артефактов не всегда понятно, над некоторыми загадками специалистам приходится поломать голову. <…> Московскими археологами обнаружено навершие в виде головы птицы. Изделие в 4,7 сантиметра с отверстием диаметром 0,9 сантиметра. Выполнено из кости, внутри - резьба. Обнаружено около владения 25 по Долгоруковской улице, относится к первой половине XIX века. О назначении предмета археологи еще спорят», - сказал Емельянов.

Он добавил, что данный высоко-эстетичный предмет выполнен в стиле ампир. Для этого стиля визитной карточкой является изогнутая шея лебедя или полуфигура водоплавающих птиц, помещаемых на мебели, декоративной бронзе и изысканных безделушках.