РИАМО - 19 дек. Предварительные итоги работы отдела обжалования закупок и отдела проверок и контроля закупок подведут 21 декабря в Московском областном УФАС, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Как уточняется в материале, 21 декабря 2018 года в 11:30 в Московском областном УФАС России состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам работы отдела обжалования закупок и отдела проверок и контроля закупок за 2018 год.

«Пресс-конференцию проведут заместитель руководителя Павел Мироненко, начальник отдела обжалования закупок Шимке Матаев и начальник отдела проверок и контроля закупок Дмитрий Радченко. Также участие в мероприятии примут представители заказчиков и участники закупок», – отмечается в сообщении.

На мероприятии рассмотрят вопросы, возникающие при проведении закупок осуществляемых в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», расскажут о причинах и условиях одностороннего отказа от исполнения контракта, а также рассмотрят проблемы, возникающие при одностороннем расторжении контракта со стороны заказчика и исполнителя.

Также в рамках пресс-конференции специалисты расскажут о наиболее часто возникающих проблемах при формировании аукционных и конкурсных документаций, приведут обзор и примеры основных нарушений закона о контрактной системе совершаемых заказчиками при проведении закупок в 2018 году.