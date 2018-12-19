РИАМО – 19 дек. Сотрудники полиции в подмосковном Клину раскрыли кражу автомобиля, они задержали местного жителя по подозрению в краже иномарки, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Клин поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о краже иномарки, которая была припаркована около одного из домов в поселке Ширяево. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 24-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.