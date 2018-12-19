РИАМО – 19 дек. Сотрудники полиции МУ МВД России «Одинцовское» задержали иностранца по подозрению в попытке сбыта более 650 граммов гашиша, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в рамках ранее возбужденного уголовного дела задержали 46-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте наркотических средств.

«В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято семь свертков из полимерного материала с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, массой более 650 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в сообщении.