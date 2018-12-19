РИАМО - 19 дек. Московское областное УФАС вынесло постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на 20 тысяч рублей в отношении должностного лица ООО «ССО» за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее управлением в отношении общества возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования.

«Московское областное УФАС признало ООО «ССО» нарушившим ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ», – отмечается в сообщении.