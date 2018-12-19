РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 дек. В подмосковном Королеве организуют бесплатные занятия спортом для проблемных детей в рамках реализации проекта «Старший брат» местного отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Проект нацелен на улучшение физической подготовки и патриотическое воспитание детей из детских домов, малоимущих семей и ребят, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Проект уже приняли к реализации в региональном отделении партии. Он направлен на создание условий бесплатных занятий спортом для детей в неблагополучных семьях, проблемных детей. Кураторами проекта будут члены политсовета», – сказала руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ольга Волкова.

Проект «Старший брат» запланирован на 2019-2023 года.