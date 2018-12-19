РИАМО - 19 дек. Подмосковный конкурс профессионального мастерства студентов педагогических специальностей «Шаг в профессию – 2018» состоится 20 и 21 декабря в вузе на территории городского округа Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Двадцатого и 21 декабря на базе государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве пройдет областной конкурс профессионального мастерства студентов педагогических специальностей и направлений подготовки «Шаг в профессию – 2018». Участие в мероприятии примут свыше 100 человек: студенты, преподаватели, сотрудники образовательных организаций Московской области», – сказала Забралова.

Она пояснила, что конкурс проводится в Московской области ежегодно. Данное мероприятие дает возможность студентам обменяться педагогическим опытом, креативными идеями и интересными методическими разработками.

«В рамках конкурсных испытаний участники представят свой взгляд на будущую педагогическую деятельность, проведут фрагменты учебных занятий и родительского собрания. Лучшие будут отмечены и награждены», – подчеркнула Забралова.

На прошедшем ранее национальном межвузовском чемпионате WorldSkills подмосковные студенты вошли в тройку лидеров, в том числе, благодаря золоту, завоеванному студентами Государственного гуманитарно-технологического университета по компетенции «Преподавание в младших классах».