РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В деревне подмосковного Подольска очистили проезжую часть от снега и наледи после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой очистить дороги от снега и наледи в деревне Бяконтово. Она отметила, что подъездную дорогу и проезд внутри самой деревни необходимо обработать реагентами и песком.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу очистки от снега и наледи проезжей части автомобильной дороги в деревне Бяконтово микрорайона Стрелковский по адресу: улица Каштановая, от дома №1 до дома №24 и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по очистке от снега и наледи проезжей части выполнены», – сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.