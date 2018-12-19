РИАМО - 19 дек. Порядка 6 тысяч находок сделали во время ремонтных работ и благоустройства улиц московские археологи в текущем году, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Этот год был удачным для нас, порядка 6 тысяч находок было сделано на улицах нашего города. Это примерно также, как было в прошлом году, но никто не гонится за количеством. Для нас каждая находка уникальна», – сказал Емельянов.

Он добавил, что после обнаружения находки изучаются археологами, а затем передаются в московские музейные фонды.

За последние несколько лет археологи выявили более 10 тысяч артефактов во время благоустройства и ремонта в центре Москвы. При проведении подобных работ специалисты следят, чтобы находки не были повреждены. Они оценивают их состояние и определяют ценность, тщательно исследуют и принимают решение, как их сохранить и представить в музее.