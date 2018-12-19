РИАМО - 19 дек. В Одинцовском краеведческом музее открыли выставку «Волшебство новогодней игрушки», здесь можно увидеть, как раньше наряжали елку и полюбоваться на раритетные украшения 1950-1980 годов, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«В преддверии Нового года и Рождества Христова в Одинцовском краеведческом музее открылась двухчастная выставка. Экспозиция состоит из советских елочных игрушек 1950-1980 годов. Гости выставки смогут увидеть раритетные новогодние украшения и проследить, как елочные игрушки менялись из года в год, из эпохи в эпоху», – сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

На экспозиции представлены различные елочные игрушки и новогодние украшения. Посетители выставки смогут увидеть героев советских мультфильмов и русских народных сказок – Ивана-Царевича, Снегурочку, хозяйку Медной горы, а также стеклянные разноцветные шары, сказочные домики, мишек, космонавтов, ракеты, сов, белок, фигурки на прищепках и других персонажей.

Чтобы гости могли окончательно окунуться в атмосферу – в музее сделали уголок с наряженной елкой, чайным столом начала ХХ века. Также в экспозиции представлены витрины с игрушками ручной работы – из ваты, дерева, ткани и глины.

Одинцовский краеведческий музей находится по адресу: Одинцово, Коммунальный проезд, 1. Он работает ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме субботы и понедельника.

«Приглашаю жителей и гостей Одинцовского района посетить выставку и окунуться в атмосферу нашего детства, вспомнить то, как наши семьи готовились к Новому году», – добавил Иванов.