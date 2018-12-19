РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Люберецкая городская прокуратура предупреждает юридических лиц об участившихся фактах хищения денежных средств посредством мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С развитием информационных технологий в современном обществе распространяются и новые виды хищения денежных средств и иного имущества у граждан с использованием средств мобильной связи. Так, имеют место факты поступления звонков представителям юридических лиц от имени работников органов государственного контроля и надзора с предложениями пополнить счет мобильного телефона и подготовки различных подарков для последующей передачи указанным должностным лицам», – отмечается в сообщении.

Указанные факты являются попыткой мошенничества. В случае поступления таких звонков юридическим лицам следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел и не выполнять поступающие требования.