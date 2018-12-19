РИАМО – 19 дек. В городском округе Егорьевск полицейские изъяли у 28-летнего уроженца одной из республик Средней Азии почти 60 граммов наркотического средства, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками ОГИБДД и ОНК ОМВД России по городскому округу Егорьевск в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий остановлена иномарка под управлением 28-летнего уроженца одной из республик Средней Азии.

«В ходе досмотра транспортного средства под капотом в воздушном фильтре двигателя автомобиля полицейскими обнаружено и изъято 30 полимерных свертков с порошкообразным веществом. По результатам исследования части свертков установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общим весом почти 60 граммов», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый задержан.