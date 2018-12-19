РИАМО - 19 дек. Двенадцать печных изразцов, выполненных из глины и датированных серединой XVII века, обнаружены московскими археологами в 2018 году, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Уникальные находки были обнаружены московскими археологами в 2018 году. У нас было обнаружено порядка 12 изразцов, и это одна печь из одного набора: с батальной сценой Александра Македонского, с изображением двуглавого орла, единорога и другие», - сказал Емельянов.

По его словам, сюжеты, изображенные на печи, использовались москвичами для повествования детям об исторических событиях или сказках и мифах.

«Эти изразцы, как можно предположить, заменяли современные телевизоры и гаджеты», - добавил Емельянов.

Он отметил, что изразцовый набор попал в культурный слой, был выброшен в середине XVII века. Наиболее вероятные владельцы усадьбы, где стояла печь, - Дмитрий и Петр Дмитриевич Скуратовы.