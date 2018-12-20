В этом году подмосковный городской округ Электросталь отметил свое 80-летие. В юбилейный год территория муниципалитета значительно увеличилась и сейчас на новых городских землях работает современный агропарк. О том, как развивается тепличное и промышленное производство в округе, как в городе создается комфортная среда для жителей и что будет на месте полигона ТБО, в интервью РИАМО рассказал глава Электростали Владимир Пекарев.

- С 1 января 2018 года в состав городского округа Электросталь вошло сельское поселение Степановское на тот момент Ногинского муниципального района, а ныне Богородского округа. Территория Электростали таким образом увеличилась в 2,5 раза. Что это дало муниципалитету?

- У города появились земли, где сейчас работает индустриальный парк Victoria, который является одним из крупнейших проектов агропромышленного парка Московской области. Уже введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса. В настоящее время реализуются проекты по строительству второй очереди тепличного и грибного комплексов.

Но Электросталь всегда была и остается крупным промышленным центром. Администрация города совместно с крупными предприятиями реализует проекты, направленные на социально-экономическое развитие Электростали.

С ПАО «Машиностроительный завод» при поддержке госкорпорации «Росатом» реализуется национальный проект по формированию комфортной городской среды, в рамках которого осуществляется благоустройство городского округа. Прорабатывается внедрение проекта «Умный город», реализация которого позволит перевести управление городским хозяйством на новый эффективный уровень, повысит безопасность жизни, даст возможность более оперативно решать различные городские проблемы и реагировать на чрезвычайные ситуации.

Совместно с металлургическим заводом «Электросталь» ведется работа по созданию индустриального парка «Металлург». Реализация проекта позволит привлечь новых резидентов, что повлечет за собой приток инвестиций в экономику города, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

© пресс-служба администрации городского округа Электросталь

Завод ОАО «ЭЗТМ» активно участвует в программах импортозамещения, разрабатывает и выпускает продукцию, не имеющую аналогов как на российском рынке, так и за рубежом.

Но мы уделяем большое внимание не только промышленности. Очень важное значение имеет экология.

Мы в этом году закончили рекультивацию полигона ТБО «Электросталь», одними из первых в области. Объем его составлял более 1 миллиона кубометров. Визуально это была гора мусора 9,8 гектара по площади и в несколько десятков метров высотой. Запах был ужасный. А сейчас это аккуратный холм, поросший зеленой травой. Мы ведем диалог с жителями, чтобы определить его дальнейшее использование. Возможно, создадим там трассу для катания на тюбингах зимой и на велосипедах – летом.

© пресс-служба администрации городского округа Электросталь Рекультивация полигона ТБО

- Насколько хорошо в округе налажен контакт с жителями? О чем они говорят?

- Общаюсь с горожанами лично, на приемах, во время объездов города, на различных тематических форумах. Большая активность в интернете, у меня много подписчиков в разных социальных сетях, очень много комментариев. Сейчас, когда люди увидели, что многое в городе меняется, что жизнь сдвинулась с мертвой точки, мы получаем очень много обращений. Это и жалобы, и просьбы, и предложения. Есть и благодарности. Общение с жителями помогает нам увидеть «болевые точки», направления, на которых нам надо сконцентрировать усилия. И мы это делаем.

© пресс-служба администрации городского округа Электросталь © пресс-служба администрации городского округа Электросталь 1 из 2

- Расскажите о состоянии дорог в городском округе.

- В Электростали 190 муниципальных дорог общей протяженностью 156,1 километра и общей площадью дорожного покрытия почти 1,2 миллиона квадратных метров. На 1 января 2018 года 38,3% дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог нуждались в ремонте.

В этом году новое покрытие уложено на 37 участках дорог, запланированных к ремонту в 2018 году. Протяженность отремонтированных участков составляет 29,69 километра, а общая площадь уложенного асфальта – 271 тысяча квадратных метров. Стоимость ремонта составила 260,75 миллиона рублей. Для сравнения: в прошлом году у нас было отремонтировано всего 10 участков дорог, стоимость – 47 миллионов рублей. Так что большое спасибо Андрею Юрьевичу (Воробьеву, губернатору Московской области – ред.) за то, что выделил к юбилею города такую значительную сумму на приведение дорог в порядок.

Во время летней ремонтной кампании мы устранили более 4 тысяч ям во дворах и внутриквартальных проездах. Сейчас у нас создана специальная бригада, которая на системной основе ремонтирует образующиеся ямы.

В 2019-м и последующих годах планируем ремонт дорог с восстановлением и устройством тротуаров, организацией дополнительных полос движения, установкой современных светофоров вблизи социальных учреждений. Эти работы планируется проводить согласованно с реконструкцией объектов ливневой канализации и последующим строительством путепровода через железную дорогу.

- Тема благоустройства - одна из ключевых в регионе. Что уже сделано по данной программе в Электростали?

- С 2015 года установлено 30 площадок в рамках программы «Наше Подмосковье», причем в прошлом году нам удалось установить семь площадок, а в 2018-м – целых 16. Большое спасибо за это нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву. Жители очень довольны, площадки великолепные, детям нравятся.

С этого года начали муниципальную программу «Качели в каждый двор», установили 35 качелей. Качели качественные, это подарок нашим жителям к 80-летию города.

Закончили строительство пешеходной улицы в центре города. В ближайшие годы планируем создание еще двух пешеходных зон: около храма Вознесения Господня и в микрорайоне Южный.

В 2017 году Электросталь вошла в программу губернатора «Светлый город». Благодаря этому удалось буквально преобразить центр Электростали. На реализацию программы было выделено более 30 миллионов рублей.

Дома на пересечении улицы Советской с проспектом Ленина, которые обрамляют площадь Октября, украшены архитектурной подсветкой. В текущем году шесть домов по проспекту Ленина, два по Советской и ледовый дворец спорта «Кристалл» будут украшены подсветкой. На эти цели правительство Московской области выделило 100 миллионов рублей.

- Что для вас значит культурный код городского округа? Это история, география, архитектура. Какие объекты и мероприятия можно выделить в данном списке?

- В этом году Электростали исполнилось 80 лет. Это приличный возраст для человека, но город в эти годы совсем молод. Однако у Электростали уже есть свой архитектурный стиль, исторический облик, который мы должны сохранить.

Но и нового мы не чужды. Благодаря поддержке губернатора мы закончили в этом году строительство красивой пешеходной зоны, которая соединяет спортивный центр города и культурный: ЛДС «Кристалл», который был открыт в прошлом году после масштабной реконструкции, и культурный центр «Октябрь», который мы приобрели в муниципальную собственность. «Октябрь», кстати, вошел в программу реновации культурных центров Подмосковья. Он станет одним из первых дворцов культуры, которые будут отремонтированы по этой программе в области.

Мы строим храм Вознесения Господня. Это уникальное здание, очень красивое, в византийском стиле. Строительство находится на завершающем этапе, уже установлены кресты. В перспективе мы планируем около этого храма устроить пешеходную зону.

Словом, Электросталь молода, полна сил и энергии. У нашего города впереди большое и интересное будущее