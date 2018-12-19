РИАМО - 19 дек. Адвокат въехавшего в переход у метро «Славянский бульвар» водителя автобуса Виктора Тихонова обжалует приговор в вышестоящей инстанции, после чего намерен обратиться в Европейский суд, сообщил РИАМО в среду защитник Тихонова Равиль Саберов.

В среду суд признал виновным Тихонова, который в декабре 2017 года въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», мужчина будет отбывать срок в колонии общего режима. Он совершил наезд на пешеходов на остановке общественного транспорта и в подземном переходе. В результате четыре человека скончались на месте, двоим был причинен тяжкий вред здоровью, еще не менее восьми получили различные телесные повреждения.

«Сейчас будет подана жалоба, и если коллегия по уголовным делам нас не услышит, мы пойдем до конца. В частности, есть Европейский суд. Потому что сделали виновным беззащитного человека. Тихонова волнует несправедливость. Засудили, не дали возможность разобраться», - сказал Саберов.

По его словам, суд не учел множество доводов защиты.

«Все доводы суда строятся на выводах, сделанных специалистами и работниками изготовителя автобуса и Одинцовского парка, плюс привлекались лица из ГК «ГАЗ», автобусный завод входят в холдинг «ГАЗ», выводы эксперта Минюста построены только на этих доводах, это заинтересованные лица в сокрытии неисправности автобуса», - отметил Саберов.

Он добавил, что доводы защиты построены на заключении незаинтересованных специалистов, в частности, специалиста по дизельным двигателям. К тому же нужна была разборка двигателя автобуса, так как компьютерная диагностика не может определить проблемы с двигателем. А при исследовании использовали только компьютерную диагностику.

Кроме этого, по словам адвоката, суд не учел показания водителя автобуса, который находился сзади Тихонова. Свидетель утверждает, что Тихонов бил по тормозам.

«Не мог водитель с блестящей характеристикой, проверенный судебно-медицинской экспертизой, наставник, что-то перепутать, какой мог мотив у него быть. Однозначно нужен только разбор двигателя. Следственный эксперимент с автобусом проводили без нас, на снегу, в условиях отличных от тех, что были в момент происшествия», - подчеркнул защитник.

Заключением судебной автотехнической экспертизы и собранными следствием доказательствами установлено, что Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства. В результате он ошибочно надавил на педаль управления подачей топлива, после этого последовал резкий разгон скорости автобуса до не менее 23 километров в час.

Следственным путем было установлено, что после этого Тихонов выехал с проезжей части на находившийся справа по направлению движения пешеходный тротуар. При этом он не принял своевременных и действенных мер к остановке автобуса, не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза, иные имевшиеся в его распоряжении технические возможности торможения, в том числе вспомогательную тормозную систему, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель.

В результате виновный продолжил движение по пешеходному тротуару, автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода станции метро «Славянский бульвар», после чего съехал по ступеням вниз. При этом он совершил наезд на находившихся на пути движения пешеходов.

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