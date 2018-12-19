РИАМО – 19 дек. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку и художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек, назвав ее «подлинным творцом и созидателем», сообщается на сайте kp.ru.

Поздравительную телеграмму разместили на сайте Кремля.

«Вас по праву считают безгранично талантливым, увлеченным человеком – подлинным творцом и созидателем. Вера в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям – в полной мере воплотились в вашем вдохновенном творчестве», – отмечается в поздравлении президента.

Также Путин подчеркнул, что благодаря своему таланту Волчек снискала «непререкаемый авторитет и огромное уважение».

«Замечательным подарком для вас стало долгожданное новоселье – открытие исторической сцены «Современника» на Чистых прудах. Убежден, что этот легендарный театр и впредь будет символом новаторства и смелого творческого поиска», – заключил президент.

Галина Волчек родилась в 1933 году. Она по праву считается одним из самых влиятельных театральных деятелей страны. В 1956 году, будучи выпускницей школы-студии МХАТ, она вместе со своими молодыми соратниками Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым, Игорем Квашой и другими основала студию молодых актеров, получившую впоследствии название «Современник».

В 1972 году Галина Волчек стала главным режиссером, а в 1989 – худруком театра «Современник». Она поставила огромное количество спектаклей, ее приглашали в Германию, США, Финляндию, Ирландию и другие страны. В кино Волчек снималась редко и в основном во второстепенных ролях.