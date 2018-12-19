РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Инспекторы Госадмтехнадзора обследуют земельный участок в подмосковных Люберцах после обращения жителей, которые сообщили о якобы незаконном складировании строительных отходов, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник ведомства Алексей Левшин.

Ранее жители обратились в ОНФ с жалобой на то, что на земельном участке вдоль Зенинского шоссе складируется строительный мусор. Члены ОНФ в ночь на среду провели рейд и зафиксировали, что вереница грузовиков вывозила груз на данный участок. Также жители обратились в Госамтехнадзор.

«Земля выделена под застройку жилищного комплекса компании «Самолет Девелопмент», он является правообладателем земельного участка. Двадцатого декабря на место выедет инспектор Госадмтехнадзора, который проверит наличие строительного мусора. И тогда мы уже будем приглашать компанию в ведомство», – сказал Левшин.

Он уточнил, что начальник строительного участка отрицает, что на земельном участке складируется строительный мусор.

По словам Левшина, инспектор проверит, есть ли навалы строительного мусора на участке. Если факт подтвердится, то у компании проверят разрешительную документацию.