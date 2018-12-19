РИАМО - 19 дек. В деревне Есипово Солнечногорского района Московской области идет строительство производственно-складского комплекса, завершается устройство фундаментов, здание планируют сдать в IV квартале следующего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит первую проверку строительства производственно-складского комплекса в деревне Есипово Солнечногорского района. Планируемый срок завершения строительства объекта – четвертый квартал 2019 года.

«В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фундаментов, начат монтаж железобетонных колонн», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В рамках строительства возводится два здания. Площадь здания №1 составит 2901 квадратный метр, площадь здания №2 – 4335 квадратных метров.

Здесь будут обустроены складские помещения, производственные цеха, административно-бытовые помещения. На прилегающей территории предусмотрено обустройство парковки, тротуаров, выполнение озеленения.

Застройщиком на объекте выступает индивидуальный предприниматель С.А. Потемка. Объект возводится за счет собственных средств застройщика.