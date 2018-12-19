РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 дек. Дворовый каток площадью 1,8 тысячи квадратных метров залили в подмосковном Красногорске, он является самым большим в городском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С наступлением морозной погоды в Красногорске полным ходом идет подготовка хоккейных площадок. В частности, в ночь с 18 на 19 декабря был залит самый большой в округе дворовый каток, его площадь составляет 1 800 квадратных метров, он находится в микрорайоне Опалиха и носит имя великого хоккеиста, олимпийского чемпиона Владимира Петрова», – говорится в сообщении.

В подготовке льда на этом катке приняли участие спортсмены, члены хоккейного клуба «Опалиховские медведи».

«Всего в этом году (2018 году – ред.) в округе будет подготовлено 43 хоккейные площадки, из них 16 – в Красногорске, 11 – в поселке Нахабино, 4 – в Отрадненском и 12 – в Ильинском. Стоит отметить, что в нынешнем году, опираясь на обращения жителей, на некоторых дворовых катках будут предусмотрены зоны для катания маленьких детей», – заключается в сообщении.