РИАМО - 19 дек. Проверка одного из ИП в городе Чехов-2 городского округа Чехов Подмосковья показала несоблюдение требований и условий хранения животноводческой продукции, по итогам проверки выписан штраф, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ индивидуальным предпринимателем Надеждой Юрьевной Куликовой (ИП Н.Ю. Куликова), осуществляющей деятельность на объекте торговли пищевой продукцией по адресу: Московская область, город Чехов-2, улица Южная, ТЦ «Южный»», – говорится в сообщении.

В результате проверки выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «О безопасности пищевой продукции. А именно нарушены условия хранения животноводческой продукции, отсутствует контроль влажностного режима хранения пищевой продукции, отсутствуют графики проведения генеральных уборок, акты, подтверждающие выполнение работ по дезинфекции и проведение контроля качества выполненных работ по дезинфекции.

Кроме того, в помещении продукция размещается в штабелях на стеллажах и поддонах из древесины, не соблюдается технологический отступ при хранении продукции в холодильной камере, отсутствуют проходы, обеспечивающие беспрепятственный доступ к продукции.

«В декабре 2018 года за нарушения технических регламентов Таможенного союза управлением ИП Н.Ю. Куликова привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», – дополняется в материале.