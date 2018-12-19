РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. Хирурги Московского областного онкологического диспансера в Балашихе впервые провели уникальную малотравматичную лапароскопическую операцию пациенту с диагнозом «рак головки поджелудочной железы», сообщил главврач онкодиспансера Владимир Асташов.

«В декабре впервые в онкодиспансере и во всей Московской области нашими врачами пациенту с диагнозом «рак головки поджелудочной железы» была проведена лапароскопическая гастропанкреатодуоденальная резекция. Операция включала в себя дистальную резекцию желудка, удаление всей двенадцатиперстной кишки, части тонкой кишки, головки поджелудочной железы, желчного пузыря и холедоха», – сказал Асташов.

Он добавил, что возможность проведения таких операций появилась благодаря открытию нового хирургического корпуса, закупке специального оборудования – лапароскопической стойки, гармонического скальпеля и других инструментов. Кроме того, врачи посещали мастер-классы и проходили специальное обучение.

Заведующий онкологическим отделением абдоминальной хирургии №11 Московского областного онкологического диспансера Иван Джансыз, который руководил бригадой, выполнявшей оперативное вмешательство, рассказал, что пациенту сделали сложную, но успешную операция, которая длилась более 10 часов.

«Мы практически еженедельно проводим открытые полосные операции, но с помощью лапароскопического метода – впервые. Первый опыт оказался удачным. Пациент пошел на поправку достаточно быстро. На вторые сутки после операции он самостоятельно вставал с кровати, а на седьмые – поднимался по лестнице, и через неделю мы его выписали», – сказал Джансыз.

Как отметил врач, при проведении полосной операции в таком же объеме восстановление заняло бы не меньше двух недель.

Лапароскопия – менее травматичный малоинвазивный метод хирургического вмешательства, во время которого делается четыре или шесть маленьких проколов вместо одного большого разреза, как в традиционных методах хирургии. Это уменьшает кровопотерю у пациента, и человек через несколько часов после операции может вставать. Все это очень важно и способствует быстрой реабилитации.

Лапароскопические операции выполняются в областном онкодиспансере еженедельно. Только за 2018 год здесь проведено около 900 подобных операций.