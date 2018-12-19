РИАМО - 19 дек. Четыре неопознанных трупа, найденных в московском онкологическом центре имени Блохина, переданы сотрудникам правоохранительных органам, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы медучреждения.

Мумифицированные тела четырех неизвестных людей ранее обнаружили в ходе проверки в морге Национального центра онкологии имени Блохина в Москве. По предварительным данным, люди умерли более 10 лет назад.

«Администрацией ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава РФ 17 декабря 2018 года в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов, было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ», – сказал собеседник агентства.

Следственный комитет назначил судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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