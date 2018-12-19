РИАМО - 19 дек. В 2019 году поступления в бюджет Московской области от транспортного налога запланированы в объеме более 14 миллиардов рублей, следует из приложения к закону «О бюджете Московской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов».

В частности, с физических лиц в следующем году намерены собрать 11,9 миллиарда рублей транспортного налога, с организаций – 2,2 миллиарда рублей.

Поступления от налога на доходы физических лиц в 2019 году запланированы в размере более 178 миллиардов рублей, налога на прибыль организаций – 192,6 миллиарда рублей, налога на имущество организаций – 37,4 миллиарда рублей.

Объем поступлений от налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами в 2019 году планируется на уровне более 456 миллионов рублей.

В следующем году доходы подмосковного бюджета от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в сумме 397,2 миллиона рублей.

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдут свыше 70% расходов.