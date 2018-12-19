РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. В новогодние праздники отдел ГИБДД в подмосковных Люберцах начнет свою работу по оказанию госуслуг с 3 января 2019 года, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ведомства.

«Работа отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» по оказанию государственных услуг по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности в период проведения новогодних и рождественских праздников будет осуществляться с 3 января», – говорится в сообщении.

Третьего, 4 и 5 января 2019 года отдел будет работать с 9:00 до 18:00, перерыв на обед – с 13:00 до 14:00. Девятого января ведомство будет работать с 9:00 до 18:00 по предварительной записи через портал госуслуг.

«Напоминаем о возможности предварительной записи через единый портал госуслуг: www.gosuslugi.ru или через официальный сайт Госавтоинспекции России: www.gibdd.ru, где Вы сможете оплатить госпошлины за оказание необходимых услуг с 30 % скидкой», – отмечается в материале.

Оплата установленных сборов и платежей будет возможна в кассовых узлах, расположенных на территории отдела ГИБДД, а также посредством интернет-сервисов.