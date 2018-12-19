РИАМО - 19 дек. В Московской области создадут рабочую группу по вопросам законодательства транспортного обслуживания населения, в том числе планируют урегулировать правила поведения на территории аэровокзальных комплексов, вопросы обслуживания грузовых перевозок и легковых такси, сообщил в среду журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«В рамках рабочей группы, которую мы планируем создать совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой, мы хотим решить вопросы, которые касаются законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. Во-первых, не до конца решен вопрос с транспортным обслуживанием в аэропортах, поведения в аэропортах, правил регулирования деятельности аэропортов, которые не касаются авиационных перевозок», - сказал Гержик.

Он добавил, что, во-вторых, рабочая группа планирует обсудить вопросы обслуживания грузовых перевозок и легковых такси.

«Мы бы хотели навести элементарный порядок в аэропортах, чтобы поведение находящиеся там людей четко регламентировалось, могли применяться меры воздействия в случае приставания к пассажирам, неадекватного поведения, в том числе водителей такси», - отметил Гержик.

В мае 2018 года в аэровокзальных комплексах и аэропортах, расположенных на территории Подмосковья, начали действовать правила пользования и поведения физических лиц. Так, на территории аэровокзальных комплексов запрещено приставать к гражданам с предложениями по предоставлению услуг, в том числе по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

К нарушениям также относится отсутствие информации о водителе такси и его организации, нарушение требований о проведении медосмотра.