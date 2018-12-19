РИАМО - 19 дек. Столичные следователи проводят проверку по факту совершения матерью насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней дочери на востоке Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка, которая сообщила, что ее дочь совершила в отношении малолетней внучки насильственные действия сексуального характера.

«По данному факту следственными органами незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Будут опрошены родственники, соседи и другие лица, интересующие следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сказала Иванова.

Жительницу Подмосковья подозревают в изнасиловании и развращении 3 мальчиков>>