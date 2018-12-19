РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. В отношении управляющей компании ООО «РУ-ЭКС» Красногорска возбудили административное дело из-за неисправных лифтов в многоквартирном доме, сообщается на официальном сайте Госжилинспекции Московской области.

Инспекторы Госжилинспекции по обращению жителя провели проверку лифтов в доме №28 по улице Рублевское предместье в деревне Глухово Красногорска. В подъезде №1 единственный лифт оказался отключен, а в подъезде №3 в лифтовой кабине отсутствовало освещение. Освещение оказалось неисправным и в прилифтовых холлах первых этажей всех трех подъездов дома.

«ООО «РУ-ЭКС», управляющая данным жилым домом, не только получила предписание об устранении всех выявленных нарушений, но также в отношении должностного лица организации было возбуждено административное дело по части 4 статьи 9.16 КоАП Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По словам главы Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, любая неисправность лифтового оборудования несет угрозу здоровью и жизни людей.

«Поэтому бездействие управляющих компаний в их устранении, недостаточная настойчивость в требованиях к обслуживающим специализированным организациям обычно означают серьезную административную ответственность в адрес УК и персонально их руководителей», – подчеркнул Соков.