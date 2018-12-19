РИАМО - 19 дек. В музее-заповеднике Чайковского в подмосковном Клину 22 и 23 декабря пройдет фестиваль «Рождественские встречи у П.И. Чайковского», на нем выступит народная артистка России Лариса Гергиева, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину впервые представляет свой зимний формат – «Рождественские встречи у П.И. Чайковского». Двухдневный музыкальный парад пройдет в музее-заповеднике Чайковского 22 и 23 декабря. Фестиваль организован министерством культуры Московской области при поддержке администрации городского округа Клин», – отмечается в сообщении.

Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева отметила, что в традиции всех крупных фестивалей – иметь так называемые «эхо», небольшие по формату фестивали в другие сезоны года, которые поддерживают интерес к основному событию.

«В нашем случае мы представляем зеркальную для летнего фестиваля зимнюю историю, рождественскую – для сказочного дома Чайковского в красивом парке это – самый гармоничный сюжет», – дополнила Ширалиева.

Впервые в Клин приедет народная артистка России Лариса Гергиева. Она представит в концертном зале музея гала-концерт солистов Мариинского театра. Все они – выпускники Академии молодых оперных певцов Ларисы Гергиевой. В концерте примут участие Аскар Абдразаков, Антонина Весенина, Григорий Чернецов, Анжелика Минасова. В их исполнении позвучат арии из опер, русские романсы, песни.

Второй день Мариинки в Клину состоится 23 декабря. Он будет посвящен семейной аудитории. Днем зрители увидят оперу «Приключения Кинтаро» в исполнении артистов Мариинского театра. Опера молодого петербургского композитора Рустама Сагдиева написана по мотивам японского фольклора, и каждая из ее частей посвящена одной из четырех стихий – воде, воздуху, земле и огню, имеет определенную цветовую гамму и музыкальный стиль.

Также 23 декабря в 19:00 в «Рождественских встречах у Чайковского» примет участие один из основателей фестиваля в Клину, народный артист СССР Юрий Башмет. Вместе с ним впервые на фестивальной площадке выступит заслуженный артист России Михаил Пореченков. Прозвучит музыкально-литературная композиция из произведений Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Шнитке на стихи Владимира Маяковского «Облако в штанах»

Кроме того, впервые в Клину камерный ансамбль Юрия Башмета «Солисты Москвы» исполнит произведение молодого композитора Кузьмы Бодрова «Отражения» 24-го каприса Н. Паганини, написанное в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга. Еще программе вечернего концерта – Камерная симфония для струнных Георгия Свиридова.

«На территории музея-заповедника будет организована рождественская ярмарка, все гости смогут окунуться в волшебную атмосферу музыкальных сказок Чайковского», – заключается в материале.

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