РИАМО - 19 дек. Депутаты Госдумы приняли в среду закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории Российской Федерации, сообщает kp.ru.

«В тексте закона указывается, что операторы сотовой связи обязаны оказывать услуги всем абонентам, находящимся на территории России, на одинаковых условиях. На связь с абонентами, находящимися за рубежом, действие нового закона не распространяется. Вступление закона в силу ожидается 1 июня 2019 года», – говорится в сообщении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон позволит гражданам сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными и коллегами, проживающими в других регионах страны. Данный документ является «приоритетным для России».

Данная инициатива была предложена депутатами от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, который, в свою очередь, заявил, что депутаты преодолели жесткое сопротивление операторов сотовой связи.

По словам Миронова, с 1 июня 2019 года пользователи мобильной связи смогут сэкономить примерно 36 миллиардов рублей.

Отмена роуминга внутри страны обсуждалась крупнейшими операторами мобильной связи России и ранее, однако это делалось из-за требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Также на три сотовых оператора был наложен штраф за завышение цен на роуминг. «Вымпелком», МТС и «Мегафон» получили штрафы на 737,5 тысяч рублей каждый.

С августа 2017 года крупнейшие сотовый операторы России должны были отменить внутрисетевой роуминг. Соответствующее предписание им отправила ФАС. В марте 2018 года ведомство возбудило против операторов «большой тройки» антимонопольные дела из-за невыполнения требований.