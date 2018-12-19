РИАМО - 19 дек. Арбитражный суд подтвердил законность решений Госжилинспекции Подмосковья при ведении реестра лицензий управляющих организаций, рассмотрев жалобу УК из Солнечногорска, оспорить отказ во внесении изменений в реестр пыталась управляющая организация «Высотка», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В июне 2018 года «Высотка» обратилась в Госжилинспекцию с заявлениями о включении в реестр лицензий сведений об управлении 14 многоквартирными домами в Солнечногорске. По результатам рассмотрения надзорное ведомство приняло решения об отказе. Посчитав это незаконным, управляющая компания обратилась в Арбитражный суд Московской области.

«Рассмотрев все материалы дела, областной Арбитраж счел необходимым отказать в удовлетворении требований коммунальщиков. Было отмечено, что заключение договоров управления многоквартирными домами, которые были приложены к заявлению, прямо противоречило части 1 статьи 162 и части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ. Указанные договоры, затрагивающие права и охраняемые законом интересы третьих лиц (собственников помещений МКД), являются ничтожными и не влекут правовых последствий», – отмечается в материале.

По словам руководителя надзорного ведомства Вадима Сокова, суд решил, что Госжилинспекция пришла к верному выводу о нарушении требований порядка внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ.

«Это являлось достаточным основанием для отказа во внесении изменений в реестр. Оспариваемые управляющей компанией решения были приняты обоснованно и не могут нарушать права и интересы заявителя», – добавил Соков.