РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Жители Подольска 20 декабря смогут принять участие в творческом новогоднем конкурсе «Я рисую «Витязь» и нарисовать плакат для предстоящего матча, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие болельщики, ХК «Витязь» по традиции организует новогодний конкурс плакатов «Я рисую «Витязь». Для участия необходимо 20 декабря на матче «Витязь» – «Сочи» нарисовать плакаты с пожеланиями для команды в новом 2019 году, сделать фото со своим творением и разместить в соцсетях с хештегом #ярисуювитязь», – говорится в сообщении.

Авторы самых креативных работ будут награждены призами на первых новогодних хоккейных матчах подольского клуба «Витязь», которые пройдут 4 января с «ЦСКА» и 7 января с «АК Барсом».