РИАМО - 19 дек. На мосту Богдана Хмельницкого в столице в присутствии главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко 23 декабря планируют установить рекорд России по приготовлению самой большой кавказской халвы, говорится в сообщении пресс-службы министерства РФ по делам Северного Кавказа.

«Семь поваров из всех регионов Северного Кавказа объединятся в единую команду для создания самой большой кавказской халвы – традиционного десерта, присутствующего в меню народов Северного Кавказа. Мероприятие организовано фондом «ПосетиКавказ» при поддержке Московского кавказского клуба (ФАДН России) и Российского конгресса народов Кавказа», – отмечается в сообщении.

Повара соединят сотни килограмм халвы в стометровое сладкое полотно, кусочки которого после установки рекорда будут подарены всем присутствующим вместе с чашкой кавказского травяного чая. Параллельно для собравшихся будут выступать танцевальные коллективы Северного Кавказа, будет организована выставка-ярмарка.

«Для гостей мероприятия выступят артисты северокавказской эстрады, ансамбль кавказского танца «Барт», воспитанники студии танца «РиТМ», современная поэтесса Саша Ирбе со своим циклом стихов, посвященных красотам Северного Кавказа. Для самых маленьких на протяжении всего мероприятия будет работать анимационная зона», – дополняется в материале.

Творческая семейная программа начнется в 13:00. Рекорд планируют зафиксировать в 15:00. Попробовать халву можно будет до 16:00.

Главная цель, которую ставят перед собой организаторы рекорда, познакомить жителей и гостей Москвы с культурой Северного Кавказа – его дружелюбием, красотой и традиционной кухней.