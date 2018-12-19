РИАМО – 19 дек. Tele2 в партнерстве с девелопером ADG group откроет более 25 интерактивных салонов связи в районных центрах на базе реконструированных московских кинотеатров, советские здания превратятся в атмосферные центры, ориентированные на интересы местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«Запуск первого салона Tele2 в районных центрах ADG group состоится в 2019 году. Цель развития сети центров – воссоздать историческую культурно-развлекательную функцию советских кинотеатров в новом современном формате. Над проектом работали ведущие мировые архитекторы и дизайнеры», — говорится в сообщении.

Посетители районных центров могут не просто посмотреть кино, но и посетить лекцию об искусстве или кулинарный мастер-класс, заняться йогой и рисованием, купить фермерские продукты и зайти в интерактивный салон Tele2. Проект призван повысить качество жизни москвичей и создать благоприятные условия для развития прогрессивного ритейла.

«Новый формат монобрендового салона оператора будет сочетать в себе высокотехнологичную точку продаж, интерактивную зону и event-площадку. Клиенты смогут легко найти и выбрать нужный товар, используя smart-витрины и «умные» системы навигации. Оснащение VR-зонами позволит обеспечить интерактивное взаимодействие с посетителями и геймифицировать процесс покупки», — добавляется в сообщении.

Цифровые дисплеи и широкоформатные экраны создадут широкие возможности для организации презентаций и образовательных мероприятий.

Почти 40 советских кинотеатров в Москве превратятся в районные центры со всей необходимой досуговой инфраструктурой, один из них уже откроется весной 2019 года на Чонгарском бульваре. Кроме того, на эксплуатируемых кровлях 25 объектов откроются летние террасы — общественные пространства с клумбами, шезлонгами, столиками и киосками с едой.