РИАМО - 19 дек. Фонд Памяти в 2019 году проведет открытый конкурс на проект мемориальной доски известной правозащитнице Людмиле Алексеевой, скончавшейся в Москве 8 декабря, сообщается на сайте фонда.

«К участию в конкурсе будут приглашены скульпторы, художники, архитекторы и студенты художественных и архитектурных вузов. Мемориальная доска будет установлена на фасаде дома на Арбате, где проживала Людмила Михайловна», – говорится в сообщении.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Ее прах будет захоронен в США.

Алексеева – российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы (МХГ), с 1996 года председатель МХГ. В 2002–2012 годах – член комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).