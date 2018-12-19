РИАМО - 19 дек. Два новых дома на Проспекте Вернадского в Западном административном округе Москвы начали принимать участников программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

«Началось расселение четырех старых многоквартирных домов по адресам: улица Лобачевского, дом 62 и дом 64, улица Коштоянца, дом 23 и Проспект Вернадского, дом 77. Их жители будут переселяться в пять новостроек. При этом три дома – Проспект Вернадского, дом 61, корпус 3, дом 69 и дом 58 были сданы под переселение ранее. А две новостройки по адресам: Проспект Вернадского, дом 56 и Проспект Вернадского, дом 54 начинают принимать новых жильцов только сейчас», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он пояснил, что общая площадь дома номер 56 составляет 10,9 тысяч квадратных метров, здесь расположены 132 квартиры, где выполнена отделка в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации. Общая площадь дома номер 54 составляет 22,5 тысячи квадратных метров, там расположено 330 квартир.

Всего же в Западном административном округе в Программу реновации вошли 558 домов площадью, утверждено 28 «стартовых» площадок. В целом по городу у нас уже запущено переселение из 41 старого дома в 29 новых домов, расположенных в 14 районах 7 административных округов.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 «стартовых» площадок, работа по подбору которых продолжается.

Ранее на заседании президиума правительства Москвы под председательством мэра столицы были внесены коррективы в адресный перечень «стартовых» площадок. К существующем 295 площадкам добавилось еще 13 в Северном, Северо-Восточном, Восточном и Юго-Западном административных округах.