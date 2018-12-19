РИАМО - 19 дек. Столичным водителям в период предновогодних пробок рекомендовали ездить на личном авто до или после часа пик или передвигаться на общественном транспорте, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Зимняя Москва прекрасна! Но на дорогах скользко, и, как обычно бывает в декабре, много машин и заторы у ТЦ и в центре. Чтобы не портить себе новогоднее настроение, на авто выезжайте выезжайте до/после часа пик», - говорится в сообщении.

Если москвичам хочется быстро и без пробок добраться до дома или торгового центра, то специалисты рекомендуют воспользоваться городским общественным транспортом.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей.

Впервые с начала предновогоднего сезона в среду днем образовались пробки в восемь баллов из десяти максимально возможных.

Специалисты прогнозируют, что основной пик загруженности дорог придется на 24-28 декабря, но к 31 числу трафик движения пойдет на спад.

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