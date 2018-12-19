РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 дек. В подмосковном Подольске залили каток в поселке Дубровицы, лед уже опробовали местные хоккеисты и фигуристы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске залили каток в поселке Дубровицы силами ССК «Дубрава» (стрелково-спортивного клуба – ред.). Лед уже опробовали первые хоккеисты и фигуристы, заждавшиеся настоящей морозной зимы», – говорится в сообщении.

Также в микрорайоне Кузнечики завершили заливку катка во дворе дома №15 по улице Академика Доллежаля. Работы проводились силами управляющей компании «МУЖРП№12», а также территориального отдела администрации в микрорайоне Кузнечики, руководства товарищества собственников жилья «Доллежаля, 15» и других.