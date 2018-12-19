РИАМО - 19 дек. Спрос на бизнес-образование у подростков в этом году в Москве значительно увеличился, при этом бизнес-школы помогают школьникам развивать гибкие навыки и повышать финансовую грамотность, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Итоги уходящего года и дальнейшие перспективы бизнес-проектов для школьников обсудили участники круглого стола «Конкуренция: с какого возраста и как учить быть успешным», который состоялся в Москве в среду.

«Этот год стал годом высокого спроса на развитие детских бизнес-компетенций. Главное – не останавливаться на достигнутом. Важно, что появился запрос на это как со стороны родителей, так и государства», – сказал генеральный директор инновационной бизнес-школы FinSkills Никита Власов.

В рамках проекта «Биржа торгов» на протяжении нескольких лет действуют программы повышения финансовой грамотности подростков и молодежи, а также популяризации инструментов, предназначенных для ведения бизнеса в столице, напомнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Школа юного инвестора, Деловые субботы для школьников, игровые практики для объяснения сложных экономических процессов – все это помогает лучше узнать о том, как устроена экономика города. Проекты, связанные с бизнес-образованием подростков и повышением их финансовой грамотности, сегодня являются приоритетными для многих компаний и органов власти. Развитие предпринимательских навыков и компетенций у школьников способствует их самоопределению и достижению поставленных целей в условиях влияния глобальных трендов и стремительно меняющегося рынка труда», – заявил Дегтев.

Во встрече приняли участие основатель клуба «Формула успеха» Наталья Староверова, генеральный директор инновационной бизнес-школы FinSkills Никита Власов, основатель проекта KidsDevelop Ирина Леонтьева, основатель тренингового центра «К.О.Т.» Наталья Визер, основатель и руководитель семейной школы «Макарун на Соколе» Лола Шурыгина, основатель проекта Headstart Артем Татулов.